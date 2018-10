Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.



Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınav, saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.



Adaylara, soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre verildi.

ALES sonuçlarının ise 20 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor.

ALES PUAN TÜRLERİ VE TEST AĞIRLIKLARI

ALES PUAN HESAPLAMA



Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.



Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.