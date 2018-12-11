İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölüm Başkan Vekili Prof. Ali Nesin, İzmir Şirince'ye 2007 yılında Matematik Köyü kurmuştu.

Türkiye'de eğitim sistemine yeni bir soluk getiren projesi ile uluslararası ödüller de alan Nesin'in yeni projesi ise yatılı bir lise.

Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Ali Nesin, maliyeti 5-6 milyon lirayı bulacak lise için bağışçılardan destek bekliyor.

"Eğitim hakkındaki düşüncelerimizi değiştirebilecek bir proje peşindeyiz" diyen ve yatılı lisenin adresi olarak yine Şirince'yi veren Nesin'in anlatımlarından öne çıkanlar şöyle:

"Şimdiye kadar görülmemiş bir proje. Üst düzey bir okul ve elit tipi eğitim olacak. Özel okul ama kar amacı gütmeyecek, öğrencilerimize burs imkanı vereceğiz. Onlar da okulun günlük işlerinde çalışacak... Tam donanımlı gençler mezun etme niyetindeyiz. Hazırlık dahil 5 sınıf, her sınıftan ikişer şube, her şubesi 24 öğrenci, yani yaklaşık 250 örencili bir okul. Öğrencilerimizi akademik başarılarına göre seçeceğiz.."