“Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim” Yarışması Sonuçlandı

Takasbank, TSPB ve TKYD iş birliğinde üniversiteli gençleri uzun vadeli tasarruf ve yatırıma yönlendirmek amacıyla başlatılan fon sepeti yarışmasının kazananları açıklandı. Mayıs ayında başlayan ve altı aydır devam eden yarışmada sanal ortamda oluşturulan portföylerini en iyi yöneten üniversiteliler ödüllerini aldı.



“Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması” ile üniversite öğrencileri sanal ortamda oluşturulan portföylerini yönetti. Üç farklı kategoride ve 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçe ile gerçekleşen yarışmada her ayın en iyi portföy getirisini sağlayan yarışmacılar nakit para ödülü kazanırken, yarışmanın büyük ödülünü ise yarışmada ilk iki dereceye giren öğrenciler “yatırım fonu” olarak aldı. Her kategorinin birincileri 10’ar bin TL, ikincileri de 7’şer bin TL karşılığında yatırım fonu almaya hak kazandı. Yarışmanın sonunda portföyünü en iyi yöneten öğrenciler toplam 66 bin TL tutarında ödülün sahibi oldu.



Yeditepe Üniversitesi’nden Mehmet Aydın Boyraz birinci ve ikinci kategorinin birincisi, üçüncü kategorinin de ikincisi olarak yarışmayı tamamlarken, İstanbul Üniversitesi’nden Yavuz Ulutaş ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Umut İnanç ise ikinci en çok getiriyi sağlayan üniversiteli öğrenciler oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nden Muhammet Talha İleri de üçüncü kategorinin birincisi oldu.

