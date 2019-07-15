2019 KPSS sınavının bitmesinin ardından Amerikan armudu sosyal medyada çok konuşulan isim oldu. İşte Amerikan armudunun Türkiye'deki karşılığı...



AMERİKAN ARMUDU NEDİR?



Avokado, anavatanı Orta Meksika olan çiçekli bitkiler sınıfından tarçın ve kafur ağacını da içine alan defnegiller familyasına ait bir ağaç ve bu ağacın meyvelerinin adıdır.

Daima yeşil subtropik bir meyve türü olan avokado, dünya üzerinde 5 kıtada 50’ye yakın ülkede yetiştiriliyor.

Avokado ismi İspanyolca’dan (aquacate veya ahuacate) türemiş ve genelikle ‘Amerikan armudu’ olarak da adlandırılmaktadır.