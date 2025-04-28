Anadolu Üniversitesi açıkladı: Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi, 2025 Bahar Dönemi Antrenör Temel Eğitimi e-Sertifika Programı kapsamında 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları için tarih verdi. Sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebilecek. Peki, Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçlarının, 9 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacağını duyurdu.
TEMEL EĞİTİM ANTRENÖRLÜK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçlarına, Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebilecek. Adaylar, sistemde kayıtlı e-posta adresleri ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA
Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar belirlenen süre içinde itirazda bulunabilecekler. İtiraz süreci ve detayları, Anadolu Üniversitesi'nin resmi duyurularında belirtilecek.
Sınav sonuçları açıklandığında, adaylar Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sonuçlarına ulaşabilirler.
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