Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) İktisat ve İşletme Bölümleri kapatılacak mı?

"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu'nun aldığı kararla, Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim yöntemiyle eğitim veren İktisat ve İşletme bölümleri kapatılıyor." iddiaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Söz konusu iddialarda kararın kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği bilgisi de yer alıyor.



YÖK yetkilileri, karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, kararın eğitim kalitesini artırma ve istihdam piyasasının ihtiyaçlarına daha uygun programlar sunma hedefiyle alındığı iddia ediliyor.