Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) Sistemi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı ne zaman?

Yapılan açıklamada; "2023-2024 Öğretim Yılında İktisat(İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce), Uluslararası İlişkiler(İngilizce), İşletme(İngilizce) Lisans ve İlahiyat(Arapça) Önlisans Programına kayıt yaptıran ancak yabancı dil yeterliliğini sağlamayan(yabancı dil yeterlilik belgesi olmayan) öğrenciler ile,



*2024-2025 Öğretim Yılında YKS ve TR-YÖS kapsamında İktisat(İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), İşletme(İngilizce) Lisans ve İlahiyat (Arapça) Önlisans Programına yerleşip yabancı dil yeterlilik belgesi olmadan 13 Eylül 2024 tarihine kadar kaydı onaylanan öğrenciler için, 22 Eylül 2024 Pazar günü ücretsiz Çevrimiçi (Online) Yabancı Dil Yeterlilik sınavı yapılacaktır.



*Sınavınızı esinav.anadolu.edu.tr adresinden 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirelecek olup sınav soru sayısı 60, sınav süresi 90 dakikadır. Sınava katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı düzenlemeyecektir. Sınav sonuçları web sitemizden duyurulacaktır." denildi.