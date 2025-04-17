Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları saat kaçta? AÖF saaati ve süresi

Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları, Nisan ayında düzenlenecek. Üniversite tarafından yayımlanan bilgilendirme duyurusunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre ara sınavlar 3 oturumda yüz yüze yapılacak.



AÖF 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere iki oturumda düzenlenecek. Sabah oturumu saat 09.30’da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00’te başlayacak.



Sınavlarda, her ders için öğrencilere 20 soru yöneltilirken, cevaplama süresi 30 dakika olarak belirlendi.



SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI



Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” ifadesine yer verildi.