Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme takvimi belli oldu. Takvime göre, AÖF kayıt yenileme süreci 5 gün devam edecek. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Fakültesi () kayıt yenileme sürecinin ayrıntıları paylaşıldı. Anadolu Üniversitesinde 2024-2025 öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri “Kayıt Yenileme Haftası” 23-27 Eylül 2024 tarihleri, 00:15 – 23:59 saatleri arasında Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? - 1

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; " Öğrencilerin ders seçmeden önce “http://www.anadolu.edu.tr” internet adresinden birimin internet sayfasında yer alan kayıtlara ilişkin duyuruları, “Anadolu Bilgi Paketi (ABP)”ndeki (http://abp.anadolu.edu.tr) birimiyle ilgili bilgiler ile alması gereken dersleri ve “Karteks” dökümünü de inceleyerek derslerdeki başarı durumunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrenci “Not Durum Belgesi (Transkript)”nde yer alan “Durum” bilgisini de dikkate alarak ders seçim işlemini yapmalıdır. Ders seçerken, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alındığında “Yerine” işlemi mutlaka yapılmalı ve akademik danışmanın onayı alınmalıdır. Ayrıca zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki başka bir ders alınmak istendiğinde sistemde “Yerine” işlemi yapılamayacağından, kayıt onayından sonra öğrencinin bir dilekçeyle birlikte ilgili birime (Dekanlığına/Müdürlüğüne) e-mail göndermesi gerekir. Kayıt tarihlerinden sonra “Yerine” işlemi için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ğrencinin ders seçimini tamamlamadan önce ANASİS’teki olası uyarıya dikkat etmesi, sistemde uyarı yoksa “Durumu”na ve “Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans ‒Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak kaydını onaylaması ve ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe e-mail göndermesi gerekir.
" denildi.

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