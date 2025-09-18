Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden (AÖF) 60 yaş üstüne eğitim desteği

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin İkinci Üniversite kapsamında sunduğu 28 önlisans ve 20 lisans programı, zamandan ve mekândan bağımsız olarak her yaştan bireye yükseköğrenim olanağı sağlıyor. 60 yaş ve üstüne sağlanan eğitim desteği, bu yaş grubundaki bireylerin öğrenme yolculuğuna yeni bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyor ve öğrenmeye olan tutkuyu her yaşta canlı tutacak bir eğitim fırsatı sunuyor. Programlar arasında Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı ilgi alanlarına hitap eden bölümler yer alıyor. Bu programlardan dilediklerine giriş sınavsız kayıt yaptıran 60 yaş üstü bireyler, öğrenim ücretlerinde yüzde 60 indirim avantajından yararlanabilecek.

REKTÖR'DEN EĞİTİM DESTEĞİNE YÖNELİK AÇIKLAMA



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, uygulamanın yalnızca bireysel gelişimi değil, Türkiye’nin aile ve toplum yapısını da güçlendireceğini vurgulayarak: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i Aile Yılı ilan etmesiyle birlikte, biz de Anadolu Üniversitesi olarak aile kavramının birleştirici gücüne katkı sunmayı görev bildik. Eğitim, aile bağlarının en güçlü harcıdır. Bu uygulama sayesinde 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız sadece bilgi edinmekle kalmayacak; çocukları ve torunlarıyla aynı üniversite çatısı altında buluşarak kuşaklar arası dayanışmaya ilham verecek. Bu adım, Anadolu Üniversitesi toplumun her kesimine sunduğu katkının ve öncü rolünün en somut göstergesidir. Ülkemizden başlayarak yükseköğretime erişimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu öğrenme idealini geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.



28 önlisans ve 20 lisans programı hakkında bilgi almak ve kolayca başvuru yapmak için aoskayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.