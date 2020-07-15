Anadolu Üniversitesi AÖF 2020 yaz okulu takvimi açıklandı (AÖF üç ders sınavı yapılacak mı?)

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt tarihlerini açıkladı. 5 hafta sürecek yaz okulu kayıtları 20 Temmuz'da başlayacak. Üniversite aynı zamanda bu dönem üç ders sınavının yapılmayacağını da duyurdu.

ntv.com.tr 15.07.2020 - 15:27

Anadolu Üniversitesi AÖF 2020 yaz okulu takvimi açıklandı (AÖF üç ders sınavı yapılacak mı?)

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Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bitirme sınavları geçtiğimiz hafta sonuçlanmıştı. Corona virüs önlemleri nedeniyle online yapılan sınavların ardından öğrenciler yaz okulu ve üç ders sınavıyla ilgili açıklamaları beklemeye başladı.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI YAPILACAK MI?

Anadolu Üniversitesi, bu sene üç ders sınavı yapılmayacağını her öğrencinin koşulsuz kayıt yaptırabileceği yaz okulu programının uygulanacağını açıkladı.

2020 AÖF YAZ OKULU KILAVUZU

Beş hafta sürecek AÖF yaz okulu başvuruları 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, belirtilen başvuru tarihleri aralığında 'https://aof.anadolu.edu.tr/kayit' adresi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

Öğrenciler yaz okulunda en fazla beş ders alabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesinin duyurusuna göre yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Pandemi şartlarının elvermesi durumunda sınavların yüz yüze yapılması planlanıyor.

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