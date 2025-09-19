Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınav takvimi: AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim yılı akademik takvimine göre öğrenciler, yıl boyunca toplam beş farklı sınava katılacak. Takvimde yer alan bilgilere göre, güz ve bahar dönemlerinde yapılacak ara sınav (vize) ve yarıyıl sonu sınavlarının (final) yanı sıra, dönem sonunda gerçekleştirilecek yaz okulu sınavı da programda yer alıyor.