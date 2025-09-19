Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınav takvimi: AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 sınav takvimi online olarak paylaşıldı. Takvime göre, AÖF güz dönemi ara sınavları aralık ayında gerçekleşecek.

Açıköğretim Fakültesi () tarafından yayımlanan 2025-2026 yılı akademik takvimine göre öğrenciler, yıl boyunca toplam beş farklı sınava katılacak. Takvimde yer alan bilgilere göre, güz ve bahar dönemlerinde yapılacak ara (vize) ve yarıyıl sonu sınavlarının (final) yanı sıra, dönem sonunda gerçekleştirilecek yaz okulu sınavı da programda yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan takvim

OTURUMLAR HAKKINDA

sınavları üç oturumda tamamlanacak, sınavların sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14:00'te başalyacak. Adaylara sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI

AÖF güz dönemi vize/ara sınavı 6-7 Aralık günlerinde, dönem sonu sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI

Bahar döneminde ise ara sınav 4-5 Nisan'da, finaller 16-17 Mayıs 2026'ta düzenlenecek. Yaz okulu sınavı da 22 Ağustos günü yapılacak.

