Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınav takvimi: AÖF güz dönemi sınav tarihleri açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 sınav takvimi online olarak paylaşıldı. Takvime göre, AÖF güz dönemi ara sınavları aralık ayında gerçekleşecek.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim yılı akademik takvimine göre öğrenciler, yıl boyunca toplam beş farklı sınava katılacak. Takvimde yer alan bilgilere göre, güz ve bahar dönemlerinde yapılacak ara sınav (vize) ve yarıyıl sonu sınavlarının (final) yanı sıra, dönem sonunda gerçekleştirilecek yaz okulu sınavı da programda yer alıyor.
OTURUMLAR HAKKINDA
AÖF sınavları üç oturumda tamamlanacak, sınavların sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumları ise saat 14:00'te başalyacak. Adaylara sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek.
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI
Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize/ara sınavı 6-7 Aralık günlerinde, dönem sonu sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI
Bahar döneminde ise ara sınav 4-5 Nisan'da, finaller 16-17 Mayıs 2026'ta düzenlenecek. Yaz okulu sınavı da 22 Ağustos günü yapılacak.
