Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı! (AÖF sınav yerleri görüntüleme ekranı)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı.
Takvime göre, bahar dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgelerine yönelik duyuru paylaşıldı.
SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Yayımlanan duyuruda; "Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
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