Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı! (AÖF sınav yerleri görüntüleme ekranı)

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açık Öğretim Fakültesi) Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.  Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı! (AÖF sınav yerleri görüntüleme ekranı)

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı.

Takvime göre, bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgelerine yönelik duyuru paylaşıldı. 

Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı! (AÖF sınav yerleri görüntüleme ekranı) - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi. 

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

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