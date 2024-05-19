Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı! (AÖF sınav yerleri görüntüleme ekranı)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı.



Takvime göre, bahar dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgelerine yönelik duyuru paylaşıldı.