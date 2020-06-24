Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları bugün başladı (2020 AÖF final sınav giriş ekranı)

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen 2020-AÖF bahar dönemi final sınavları bugün başladı.



Açıköğretim Fakültesi (AÖF) online final sınavları bugün saat 09.00 itibariyle başladı.



AÖF sınavları 8 Temmuz'a kadar devam edecek. Başarı notu yüzde 75 olan AÖF online final sınavlarının süresi 30 dakika olarak belirlendi.



AÖF ONLİNE FİNAL SINAVI



www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapılıyor.



Giriş yapıldıktan sonra sayfaya sorumlu olunan derslerin sayfaları çıkıyor.



AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Corona virüs önlemleri kapsamında Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavlarının online olarak yapılacağını duyurmuştu.



AÖF online final sınavları için verilen süre için, ''24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23.59'a kadar erişime açık olacaktır'' duyurusu yapıldı.



VİDEO: CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİYLE İLK SINAV (ARŞİV)