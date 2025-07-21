Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt takvimi belli oldu: AÖF 2.üniversite kayıtları ne zaman?

AÖF YENİ DÖNEM KAYIT DUYURUSU



Anadolu Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kayıt sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada; "Bu duyuru; 2025-2026 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dışında) çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.



Adaylar öğrenim gördükleri veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;



Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına, Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemini yaptırabilir.



Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri : 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp,

17 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.



Çevrimiçi Başvuru Adresi: http://aoskayit.anadolu.edu.tr



Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.



Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.



Güncel YÖKSİS bilgisine ulaşılamayan adaylar çevrimiçi kayıt başvurusunu yapamayacaklardır.



Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.



Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.



17 Ekim 2025 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.



Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.



Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.



Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir." denildi.