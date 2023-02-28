Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı: AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden saat 22.00’ye kadar gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.



AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK



Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Yapılan açıklamada;



"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır." denildi.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK



Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi. BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ Anadolu Üniversitesi daha önce yayınladığı 2022-2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimiyle sınav tarihlerini paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda ara sınavlar 15 - 16 Nisan, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek