Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2023-2024 Eğitim öğretim yılı AÖF sınav takvimi açıklandı. Aralık ayında gerçekleştirilecek sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınav yerleri bilgisini araştırıyor.

ARA SINAV TARİHLERİ Takvim doğrultusunda AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR? Anadolu Üniversitesi genellikle sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr üzerinden sınav giriş belgelerini erişime açıyor.