Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Tarihlerin açıklanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2023-2024 öğretim yılı sınav takvimi açıklandı. Aralık ayında gerçekleştirilecek sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınav yerleri bilgisini araştırıyor. 

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 1

ARA SINAV TARİHLERİ

Takvim doğrultusunda AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. 

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 2

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

genellikle sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr üzerinden sınav giriş belgelerini erişime açıyor.

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