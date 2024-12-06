Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bu seneki akademik takvimi belli oldu. Güz dönemi ara sınavları için son kontrollerini yapan öğrenciler, sınav saati ve süresini merak ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Takvime göre, 'e kayıtlı öğrenciler, ilk dönemin ara sınavlarına aralık ayında katılım sağlayacak.

GÜZ DÖNEMİ AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ

Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde 3 oturumda yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 1

SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Öne Çıkan Video

Piyasada sahte dolar paniği! Soruşturma başlatıldı (Sahte dolar nasıl anlaşılır?)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...