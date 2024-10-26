Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? (AÖF güz dönemi ara sınav takvimi)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi belli oldu. Üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AÖF ara sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi'nde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler, güz dönemi ara sınavlarının başlamasını bekliyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi ile ara sınav tarihleri duyuruldu. Takvime göre, güz dönemi ara sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Güz dönemi dönem sonu sınavı oturumları ise 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
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