Anadolu Üniversitesi AÖF üç ders sınavı yapılacak mı? AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 24 Haziran ile 8 Temmuz tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 24 Haziran - 8 Temmuz tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.



AÖF SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



AÖF bahar dönemi final sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler http://aof.anadolu.edu.tr adresinde sonuçlarına erişebilecek.

AÖF 3 DERS SINAVI YAPILACAK MI?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi daha önce bu dönem üç ders sınavı yapılacağını ve yaz okulu olmayacağını açıklamıştı. Ancak AÖF'ün internet sitesinden dün yayınladığı son duyuruya göre bu karar değiştirilerek yaz okulu yapılmasına karar verildi.



AÖF YAZ OKULU 2020 KAYITLARI NE ZAMAN?



AÖF'ün yayınladığı duyuruya göre önümüzdeki günlerde 'Yaz Okulu' başvuru takvimi, fakültenin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Yaz okulu sınavlarının Eylül ayında yapılması planlanıyor. Yaz okulu sınavlarının şimdilik yüz yüze yapılacağı düşünülse de eğer pandemi şartları elvermezse yine online olarak yapılacağı belirtildi.



AÖF'ün sitesinde yayınladığı duyuru şöyle:



"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,



Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.



Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.



“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.



Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz"