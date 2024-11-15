Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

GÜZ DÖNEMİ AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ



Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.



AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI TARİHLERİ



Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.



GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?



Anadolu Üniversitesi, genellikle sınav tarihinden 10 gün önce, anadolu.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş belgelerini erişime açmaktadır. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini, sınav tarihine bir hafta kala aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF bürolarından temin edebilirler.