Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı: AÖF yaz okulu kayıtları için son gün ne zaman? Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda yaz okulu kayıtları 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başladı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları için son gün ne zaman? Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı: AÖF yaz okulu kayıtları için son gün ne zaman? Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı?

Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu kayıtları 1 Temmuz itibarıyla başladı. Sürece ilişkin ayrıntılı bilgi Anadolu Üniversitesi resmi internet adresi üzerinden yapıldı. 

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı: AÖF yaz okulu kayıtları için son gün ne zaman? Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı? - 1

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada;

"Yaz Okulu açılan birimlerden ders alacak Anadolu Üniversitesi öğrencisi ile diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin ders seçim işlemleri ve kayıt onayları aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Yaz Okulu kayıt tarihleri;

Ön Lisans/Lisans/Lisansüstü öğrencileri için 01-05 Temmuz 2024’tür." denildi. 

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu ardından sınavlar ise 17 Ağustos günü uygulanacak.

AÖF YAZ OKULUNA KAYIT NASIL YAPILIR?

Yaz Okulu kayıt işlem basamakları aşağıdaki gibidir:

Öğrenci, “https://anasis.anadolu.edu.tr” adresindeki “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri”ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır.

Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.

Öğrenci, derslerini seçtikten sonra ders seçim onayı vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.) kontrol ettikten sonra ders seçim onayını verecektir. “ÖZELLİKLE DİKKAT EDİNİZ!” Kayıt onayı verilen dersler için sistemde daha sonra değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.

Öğrenci, seçmiş olduğu ders/derslerin saatine göre hesaplanan Yaz Okulu için ödemesi gereken öğrenim ücretini görebilecek ve Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine T.C. kimlik numarasını, adını ve soyadını belirterek veya yine aynı bankanın İnternet bankacılığı, Sanal POS ve bankomatları aracılığıyla ödeyebilecektir. Ödemeler Kurum ödemelerinden veya ATM’lerden yapılmalıdır. EFT/Havale yapılmamalıdır. Öğrenci bilgisayarda gördüğü tutarın tamamını ödemek zorundadır. Aksi takdirde kayıt onayı verilmeyecektir.

Zaruri durumlarda birim çalışanı öğrencinin “Yaz Okulu Ders Seçim Onayı”nı kaldırabilir. Bunun için öğrencinin, ders seçimini tamamlamış, ödemesi gereken ücret bankaya bildirilmiş ancak bu ücreti ödememiş olması gerekir. Bu işlem için “Örgün Öğrenci Otomasyonundan Kayıt-Kayıt Yenileme menüsünden Yaz Okulu Ders Seçim Onayını Kaldır” programı kullanılacaktır.

Ödemesini yapan öğrencinin yaz okulu kayıt onayı (seçilen dersler için hesaplanan tutar ile banka ödemeleri karşılaştırılarak eşit olması hâlinde) sistemden otomatik olarak verilecektir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenler, malüller ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş olanların çocuklarından ve Devlet Burslusu öğrencilerden “Yaz Okulu Öğrenim Ücreti” tutarı tahsil edilmeyecektir.

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