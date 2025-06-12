Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ( AÖF ) yaz okulu süreci, final sınavları ardından gündeme geldi. Takvimle Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihi duyuruldu.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle tamamlanacak.



AÖF Yaz okulu kayıtları 30 Haziran 2025 Pazartesi - 04 Temmuz 2025 Cuma tarihlerinde gerçekleşecek.



YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek.