Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları ardından yaz okulu sınavı gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, AÖF yaz okulu sonuç tarihini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi () yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildi. 

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış, sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde AÖF yaz okulu sunav sonuçlarının ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor.  

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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