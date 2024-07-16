Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınav tarihi duyuruldu

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2024 yaz okulu sınavları 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?



Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.