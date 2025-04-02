Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi yeni eğitim öğretim döneminin başında paylaşılmıştı. Takvime göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları nisan ayında gerçekleşecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 bahar dönemi ara sınavlarına geri sayım başladı. Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavlarına ilişkin takvim belli oldu.
Öğrencilerin akademik kariyerlerinde kritik bir dönemeç olan bahar dönemi ara sınavları, dönem ortasında bilgilerini ölçme ve eksiklerini tamamlama fırsatı sunuyor. Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen takvime göre, adaylar sınavlara belirtilen tarihlerde girecek ve akademik başarılarını artırmak için değerlendirme sürecine dahil olacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025’te yapılacak.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav giriş belgelerinin nisan ayının 2.haftasında ilan edilmesi bekleniyor. AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.
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