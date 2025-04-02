Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 bahar dönemi ara sınavlarına geri sayım başladı. Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavlarına ilişkin takvim belli oldu.



Öğrencilerin akademik kariyerlerinde kritik bir dönemeç olan bahar dönemi ara sınavları, dönem ortasında bilgilerini ölçme ve eksiklerini tamamlama fırsatı sunuyor. Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen takvime göre, adaylar sınavlara belirtilen tarihlerde girecek ve akademik başarılarını artırmak için değerlendirme sürecine dahil olacak.