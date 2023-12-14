Anadolu Üniversitesi AÖF ara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi ara sınavları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. AÖF sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF ara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi AÖF ara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları 9-19 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Üç oturumda sona eren sınavın ardından sonuç heyecanı başladı.

Anadolu Üniversitesi AÖF ara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - 1

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav ve sonuçlar ile ilgili duyurular Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılıyor. Sonuç duyurusunun Üniversite'nin Twitter ve Facebook hesaplarından yapılması bekleniyor. 

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

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