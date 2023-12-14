Anadolu Üniversitesi AÖF ara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav ve sonuçlar ile ilgili duyurular Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılıyor. Sonuç duyurusunun Üniversite'nin Twitter ve Facebook hesaplarından yapılması bekleniyor.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.