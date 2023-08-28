Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek? 2. üniversite kayıt tarihleri ve kılavuzu paylaşıldı

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınavsız ikinci üniversite kayıtlarına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek?

Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek? 2. üniversite kayıt tarihleri ve kılavuzu paylaşıldı

ikinci üniversite kayıt tarihleri 2023-2024 akademik takvimle belli oldu. Takvim doğrultusunda ikinci üniversite kayıtları 21 Ağustos 2023 tarihinde başladı. 

Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek? 2. üniversite kayıt tarihleri ve kılavuzu paylaşıldı - 1

KİMLER İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRABİLİR?

2023-2024 Öğretim Yılı İkinci kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,
Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.

Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek? 2. üniversite kayıt tarihleri ve kılavuzu paylaşıldı - 2

KAYIT SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılabiliyor. 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayan kayıtlar, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek.

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