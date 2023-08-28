Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek? 2. üniversite kayıt tarihleri ve kılavuzu paylaşıldı

KİMLER İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRABİLİR?



2023-2024 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.



Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;



Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,

Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.

KAYIT SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılabiliyor. 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayan kayıtlar, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek.