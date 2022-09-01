Anadolu Üniversitesinde ikinci üniversite kayıtları sürüyor! (2022 AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?)

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ikinci üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlarla mezun olanların lisans ve ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ile mezun olanların da ön lisans programlarına başvurabildikleri belirtildi.



ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN KAYIT AÇIKLAMASI



Üniversite'den yapılan açıklamada;



"Hangi meslekte olursa olsun bireylere diledikleri eğitimi alma hakkını tanıyan Anadolu Üniversitesi bürokratlardan akademisyenlere, sanatçılardan öğrencilere kadar toplumun her kesiminden insana ulaşmanın ve eğitim vermenin de gururunu yaşıyor.



İkinci üniversite kayıtları için en yoğun ilgiyi ise bilgisayar programcılığı, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, iş sağlığı ve güvenliği, aşçılık, yönetim bilişim sistemleri, görsel iletişim tasarımı programları görüyor. Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için İkinci üniversite şartsız ve sınavsız 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor." ifadelerine yer verildi.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerektiği, ikinci üniversite hakkında detaylı bilginin 7-24 hizmet veren çağrı sisteminden veya http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabileceği kaydedildi.

İKİNCİ ÜNİVERSİTESİ KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kayıtların 17 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi.