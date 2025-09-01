Anadolu Vakfı üniversite burs başvuruları başladı

Anadolu Vakfı, üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla yürüttüğü burs programını 2025 yılında da devam ettiriyor. Vakıf tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde karşılıksız olarak verilen burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler için başvurular alınmaya başlandı. Başvuru tarihleri ve gerekli şartlar vakfın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. ANADOLU VAKFI ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU TARİHLERİ Anadolu Vakfı 2025-2026 dönemi için burs başvuruları 1 Eylül 2025 itibariyle başladı, yayımlanan takvim çerçevesinde süreç 30 Eylül'de sona erecek. Başvurular https://basvuru.anadoluvakfi.org.tr/giris adresi üzerinden alınıyor.

ANADOLU VAKFI BURS ÜCRETİ NE KADAR?



Geçtiğimiz eğitim yılında, Anadolu Vakfı tarafından sağlanan burs tutarları şu şekildeydi:



İstanbul, Ankara ve İzmir'deki öğrenciler için aylık 5.500 TL,



Diğer illerdeki öğrenciler için ise aylık 4.500 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl için belirlenen tutar ise henüz duyurulmadı.



BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



Burs ödemeleri Ekim-haziran ayları arasında, toplamda 9 ay yapılıyor. İlk ödeme ise ocak ayında yapılıyor. Ödemeler, Ekim-Haziran ayları arasında, toplamda 9 ay boyunca düzenli olarak banka hesaplarına yapılır.