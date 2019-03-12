Başta eğitim ve sağlık olmak üzere, sosyal alanlarda toplumsal gelişimi tetikleyerek,

toplumun yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar yaratmak üzere çalışmalarına devam eden Anadolu Vakfı, Anadolu Grubu’nun merkez binasında düzenlediği ‘Türkiye’de Gönüllülük’ konulu etkinlikte gönüllülük esasıyla hayata geçirilen projelerin yarattığı katma değere dikkat çekti.

Anadolu Vakfı bursiyerlerinden Yakup Gözderesi tarafından tasarlanan Alzheimer farkındalığına yönelik Bulmaca Karelerinden Umuda Projesi’nin (BuKA) ele alındığı etkinliğe Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden, Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ve BuKa Projesi Gönüllü Ekibi katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Gönüllülük panelinde TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen ile Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Koordinatörü Başak Güçlü Elbir gönüllülüğün önemini anlattı.



Etkinliğin açılışında konuşan Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, Anadolu Vakfı’nın her geçen gün kapsamı genişleyen projeleriyle hayatına dokunduğu insanların sayısının yüzbinlere ulaştığını söyledi. Anadolu Vakfı’nın, kurulduğu günden bu yana Anadolu insanının eğitim alanındaki ihtiyaçlarına destek olmayı amaçladığını belirten Güven, “Sağladığımız burslarla bir yandan yeni kuşaklara yol gösterecek, onlara misyon kazandıracak çalışmalar yaparken, diğer yandan eğitim sistemimizi destekleyecek girişimlerde bulunuyoruz. Bu alanda ürettiğimiz projelerle bugün önemli rakamlara ulaştık. Grup çalışanlarımız ve bursiyerlerimizden aldığımız destekle hayata geçirdiğimiz gönüllülük projeleri, yarattığımız katma değeri ikiye katlamamızı sağladı” dedi.

OKUSUN DA BÜYÜSÜN PROJESİ



Gönüllü çalışanlar ve bursiyerler ile birlikte hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk çalışmaları ve sürdürülebilirlik projeleriyle toplumda pozitif etki ve kalıcı değerler yaratmaya önem verdiklerini dile getiren Güven, “İyi yetişen, okuyan, öğrenen nesillerin sürdürülebilirliğini amaçlayan “Okusun da Büyüsün” projemiz kapsamında, yurdumuzun her köşesindeki çocuklarımıza yaş gruplarına uygun kitapları ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi okullara ve talepte bulunan kurumlardaki çocuklara, gönüllü destekçilerimizin yardımıyla toplanan ve gönderilen kitaplar, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklarla ışık tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca kitabı olmayan

birçok okul ve kütüphaneye de destek olmaya devam ediyoruz. Öte yandan ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerin bireysel bağışlarla okutulması amacıyla geliştirilen, KEP (Kardeş Eğitimi Projesi) ile Anadolu Vakfı olarak mülakat ile seçtiğimiz ihtiyaç sahibi başarılı bursiyerlere, dokuz ay boyunca eğitim desteği veriyoruz.

Gönüllü çalışanlarımız ve bursiyerlerimiz ile birlikte hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarımıza çok güzel bir örnek olan Bulmaca Karelerinden Umuda projesi ile ise Alzheimer farkındalığı özelinde, yaşlı bireylere psiko-sosyal açıdan destek sağlıyoruz. Toplumsal fayda sağlamak, insanımızın yaşam kalitesini artırmak ve hepsinden önemlisi gençlerimizin yoluna ışık tutmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.



YAŞLI BİREYLER ALZHEİMER’A KARŞI BULMACA ÇÖZMEYE TEŞVİK EDİLİYOR



Anadolu Vakfı bursiyerlerinden Yakup Gözderesi tarafından yaşlı bireylere yönelik tasarlanan Bulmaca Karelerinden Umuda Projesi (BuKA) kapsamında zihinsel hafıza egzersizleri uygulanırken, yaşlı bireyler bulmaca çözmeye teşvik ediliyor. Ayrıca projenin gönüllü ekibi, yaşlı bireylerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla film ve müzikli etkinlikler düzenliyor, doğum günlerinde onlara sürprizler hazırlıyor. Proje ile topluma fayda sağlayabilmeyi amaçladığını belirten BuKA projesinin yaratıcısı Yakup Gözderesi, “Yaptığım araştırmalar sırasında bulmaca çözmenin Alzheimer üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu öğrendim. Bunun üzerine kendime, ‘Acaba biz yaşlı bireylerle bulmacalar çözsek onların ileride Alzheimer’a yakalanmalarını önler miyiz?’ diye sordum. Proje bu şekilde doğdu. Projeye gönüllü olarak katılmak isteyen arkadaşlarımla yaşlı bireylerine hayatına değer katmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.