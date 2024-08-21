Anaokulları ne zaman açılacak? MEB 2024 anaokulu açılış tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı uygulama takvimini paylaştı. Buna göre uyum haftası kapsamında ana sınıfı (okul öncesi) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri bir hafta erken başlayacak. Peki anaokulları ne zaman açılacak?

Anaokulları ne zaman açılacak? MEB 2024 anaokulu açılış tarihi

Anaokulu başlangıç tarihi, yeni eğitim ve öğretim döneminin yaklaşmasıyla araştırılıyor. 2024-2025 yılı okulların açılış tarihine az bir zaman kala anaokulu eğitim tarihleri de merak ediliyor. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler eğitim ve öğretim hayatına adım atacak.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

tarafından paylaşılan takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MİLLİ Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 9 Eylül'de çalacağını açıkladı.

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