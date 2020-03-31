Anaokulları ücret talep edemeyecek

Devlete bağlı okul öncesi eğitim kurumları virüs tatilinde veliden ücret isteyemeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı valiliklere yazı gönderdi. Karar, özel okul öncesi eğitim kurumlarını kapsamıyor.

NTV 31.03.2020 - 14:14 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 14:19

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Valiliklere gönderilen yazıda okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim öğretime ara verilen sürelerde aidat alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı belirtildi.

Yazıda, 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, Covid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020'ye alındığından bu tarihlerde aidatin alınması gerektiği belirtildi.

Eğitim ve öğretime salgın nedeniyle ara verilen diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği belirtildi.

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