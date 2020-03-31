Anaokulları ücret talep edemeyecek

Valiliklere gönderilen yazıda okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim öğretime ara verilen sürelerde aidat alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı belirtildi.



Yazıda, 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, Covid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020'ye alındığından bu tarihlerde aidatin alınması gerektiği belirtildi.



Eğitim ve öğretime salgın nedeniyle ara verilen diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği belirtildi.

