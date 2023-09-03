Anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar ne zaman açılacak? MEB uyum haftası tarihlerini paylaştı

Okula uyum programının ayrıntıları belli oldu. MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak öğrenciler için okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları hazırlandı.

UYUM HAFTASI TARİHLERİ Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak. REHBERLİK UYGULAMALARI 11 - 15 EYLÜL''DE Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.



Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.



Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek. BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ KASIM AYINDA Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.



Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.