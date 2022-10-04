Anaokulu destek ödemelerinde tarih belli oldu

SON DAKİKA HABERİ:  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ilk kez olacak Anaokulu destek ödemelerinin bu ayın ikinci haftasında başlayacağını açıkladı. Yanık, ödemelerin kimlere ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgi de verdi.

Anaokulu destek ödemelerinde tarih belli oldu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. 

Burada soruları yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, gündemdeki birçok konu ve çalışmaya değindi. 

Derya Yanık, Anaokulu destek ödemelerine ilişkin de açıklama yaptı. 

İlk kez olacak Anaokulu destek ödemelerinin bu ayın ikinci haftasında başlayacağını söyleyen Yanık, ''Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli'' bilgisini de verdi. 

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