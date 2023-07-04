Anayasa Mahkemesi "öğretmenler" için toplanacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal istemi hakkında AYM'de sözlü açıklama yarın yapılacak.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin bakanlık ve sendikaların sözlü açıklama yapmasını yarınki Genel Kurul gündemine aldı.



Buna göre, yarın Milli Eğitim Bakanı ya da uygun bulunacak bakanlık yetkilileri ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın temsilcileri, iptal istemine ilişkin Yüksek Mahkemede sözlü açıklamalarını yapacak.

