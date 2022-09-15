Ankara'da KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Ankara'da 18 Eylül ile 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak 2022-KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 14:07

Ankara'da KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak

İlişkili Haberler

KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi)

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi)

Valiliği, 18 Eylül ile 24-25 Eylül'de yapılacak 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS) katılacak adaylar için açık tutulacak ilçe nüfus müdürlüklerini duyurdu.

Valiliğin açıklamasına göre, 2022-KPSS'ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için sınava giriş belgesi ile bir fotoğraf getiren adaylara, yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak Geçici Kimlik Belgesi verilecek.

2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Bilimleri oturumlarının yapılacağı 18 Eylül'de, Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak.

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri 24 Eylül'de 07.00-14.30, 25 Eylül'de 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

SINAV İPTAL EDİLMİŞTİ

Sorunların çalındığı iddialarının ardından 31 Temmuz'daki KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ise ertelenmişti. Yeni sınav tarihi ise 18 Eylül olarak belirlenmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...