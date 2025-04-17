Ankara'dan 3 lise öğrencisi Stanford yolunda!

Ankara'da 3 lise öğrencisi geliştirdikleri proje ile Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde staj hakkı kazandı.



Öğrencilerden Doğu Kaan Akgül, "Ozon gazı ile yatak yaralarını nasıl tedavi edebiliriz diye düşündük. Bunun sonucunda projemizi geliştirdik. Aynı zamanda motorlar ile otomatik pozisyonlanma sistemini kullandık. Böylece hastanın basıncının eşit şekile yayılarak yaraları yani yatak ülserini önlemeyi hedefledik." diye konuştu.



"Otomatik İzlemeli Akıllı Ozon Terapi Hastane Yatağı" projesiyle, uzun süre tedavi gören hastaların, yatak yaralarını önlemeyi hedefliyor.

40 PROJE ARASINDAN BİRİNCİ OLDU



Proje, Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezinde görev yapan doktorlar, biyomedikal mühendisleri, proje yöneticileri ve koordinatörlerden oluşan jüriye sunuldu. 40 proje arasında birinci oldu.



6 aydır bu proje üzerinde çalıştıklarını söyleyen Mehmet Berk Üster, "Proje içerisinden birinci seçildik. Güzel bir duyguydu bekliyorduk da zaten. Benim bu ilk staj deneyimim olacak. Staj için Stanford gibi bir üniversite ile ilk stajı yapmak tabii ki heyecan verici ve çok güzel bir şey." açıklamasında bulundu.

LİSE KADEMESİNDE İLK STAJ HAKKI



Projeleri 1. olan Öğrenciler, Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde Ağustos ayında staj yapacak. Bu, üniversitenin lise kademesinde verdiği ilk staj hakkı.



Ankara Bilfen Lisesi öğrencileri projenin, laboratuvar testlerini tamamlayıp patent almayı hedefliyor.