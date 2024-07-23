AÖF 2. üniversite kayıt takvimi: Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

AÜ Açıköğretim Sistemi, 2002 yılından itibaren sınavsız ikinci üniversite hayalleri olanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkanı tanıyor. Uygulama kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.



AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 10:00’da başladı.



Kayıtlar, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 17:00’da sona erecek.



AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;



Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,



Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemini yaptırabilir. Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.



Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.



Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.



Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.



18 Ekim 2024 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.



Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

