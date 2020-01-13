AÖF 2020 sınav giriş yerleri açıklandı: AÖF final sınavı tarihleri ve sınav giriş yeri belgesi sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının 18-19 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından öğrenciler sınav yerlerini merak etmeye başladı. Peki AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF final tarihleri ne zaman?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) finallerine sayılı günler kala öğrenciler Google üzerinden sınav hakkında araştırma yapmaya başladı. 18-19 Ocak Cumartesi - Pazar günleri gerçekleşecek sınavın giriş yerlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAVI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi



Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi



Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı,



Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı



TC kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.



Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.



Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.



AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav tarihleri

AÖF 2019-2020 AKADEMİK TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ



AÖF HARF NOTLARI



Not Aralığı – Harf Notu – Not Değeri



84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)



77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)



71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)



66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)



61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)



56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)



50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)



46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)



40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)



33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)



0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

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