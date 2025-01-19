AÖF 2025 final sınav soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır? AÖF çıkmış sorular görüntüleme sayfası)

AÖF FİNAL SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?



AÖF güz dönemi final sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek son oturumun ardından sınav soru ve cevaplarınının önümüzdeki 1 hafta içerisinde Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılması bekleniyor.



https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.



AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

