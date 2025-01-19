AÖF 2025 final sınav soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır? AÖF çıkmış sorular görüntüleme sayfası)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) güz dönemi final sınavlarına katılan adaylar soru ve cevaplar için araştırmalara başladı. AÖF'e kayıtlı olan adaylar, hafta sonu gerçekleşen sınavların ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyor. Peki, AÖF final sınav soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları, 18 - 19 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınav sürecini geride bırakan adaylar, alacakları notları hesap edebilmek için AÖF soru kitapçıklarının yayımlanmasını bekliyor.
AÖF FİNAL SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
AÖF güz dönemi final sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek son oturumun ardından sınav soru ve cevaplarınının önümüzdeki 1 hafta içerisinde Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılması bekleniyor.
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
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