2019 AÖF 3 ders sınav tarihleri Google'da aranan içeriklerden birisi oldu. Bütünleme sınavının ardından en fazla 3 dersi kalan öğrenciler 2019 AÖF 3 ders sınavını bekliyor. İşte 2019 AÖF hakkında bilgiler...



2019 AÖF 3 DERS SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?



2019 AÖF 3 ders sınavına girecek öğrenciler AÖF'ün resmi internet sayfasından öğrenci girişi yaparak sınav merkezi başvurusunda bulunabilirler. Başvurular 1-2 Temmuz'da kabul edilecek.



BAŞVURU İÇİN LİNKE TIKLAYIN



2019 AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayınlanan akademik takvime göre 2019 AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak.

3 Ders Sınavı ile Yaz Okulu'nun farkları.. pic.twitter.com/B6MLZc0jdE — AÖF (@aofduyuru) 24 Haziran 2019

ÜÇ DERS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.



19-20 Haziran 2019 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.



AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?



Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,



FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.