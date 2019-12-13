AÖF ara sınav tarihleri belli oldu (AÖF ara sınavları ne zaman?)

Anadolu Üniversitesi Açoköğretim Fakültesi kapsamında gerçekleştirilecek ara sınav tarihleri belli oldu. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren sınav yarın ve 15 Aralık'ta gerçekleşecek.

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AÖF sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim Sistemi içinde bulunan iktisat, işletme ve açıköğretim fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, yarın ve 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

1 milyon 42 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, 2 bin 564 farklı sınav binasında, 4 oturumda yapılacak. Sınavların ilk oturumları saat 9.30, ikinci oturumları ise 14.00'te başlayacak.

Sınava girecek öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.

VİDEO: SINAVA GİRECEK ADAYLARA TAVSİYELER

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