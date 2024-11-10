AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak? 2024 Anadolu Üniversitesi akademik takvimi ile AÖF sınavları duyuruldu
Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav tarihleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecinin sona ermesinin ardından Anadolu Üniversitesi sınav takvimi yayınlandı. Peki, AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin ardından gözler AÖF vize tarihlerine çevrildi. Yayımlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek.
GÜZ DÖNEMİ AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI TARİHLERİ
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Aöf
- Anadolu Üniversitesi