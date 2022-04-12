AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 16:39
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan duyuruya göre AÖF sınav sonuçlarının açıklandı.
Sonuçlar http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabiliyor.
AÖF SINAV TARİHLERİ
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.