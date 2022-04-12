AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı

AÖF bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 16:39

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı

İLİŞKİLİ HABER

2022 AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

2022 AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan duyuruya göre AÖF sınav sonuçlarının açıklandı. 

Sonuçlar http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabiliyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...