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AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 10:15

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı?

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2022 AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

2022 AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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