AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.



AÖF SINAV TARİHLERİ



AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.



AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.