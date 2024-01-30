AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2024 AÖF bütünlemerinde son durum

AÖF güz dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı. 2023-2024 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler şimdi ise bütünleme sınavı olup olmadığını merak ediyor. Peki, AÖF bütünleme sınavı var mı? AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2024 AÖF bütünlemerinde son durum

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Sınavların ardından değerlendirme işlemleri de sona erdi ve sonuçlar adayların erişimine açıldı.

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi.

AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.

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