AÖF diplomaları ne zaman verilecek? 2022-2023 dönemi diplomaları bekleniyor

2022-2023 bahar dönemi finallerinin sonuçları ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından AÖF diplomalarının ne zaman verileceği sorgulanıyor. AÖF final sınav sonuçlarını öğrenen adaylar diplomalarını beklemeye başladılar. Peki, AÖF diplomaları ne zaman verilecek?

AÖF diplomaları ne zaman verilecek? 2022-2023 dönemi diplomaları bekleniyor

sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler diplomaların dağıtımına çevrildi. Anadolu Üniversitesi Fakültesi final sınav sonuçları bugün açıklandı. Şimdi ise diploma işlemleri mezun adayların merak ettiği konu oldu. İşte, AÖF diplomaları hakkında son bilgiler...

AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR?

e-Devlet üzerinden mezuniyet belgenize ulaşabilirsiniz. Basılı diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunun bağlı olduğu AÖF bürosuna gönderilmektedir.

Basılı diplomasını almamış olan öğrenciler e-Devlet üzerinden mezuniyet belgelerine ulaşabilirler.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

AÖF'ün resmi internet sitesinde bu döneme ait diplomaların dağıtımına ilişkin resmi açıklama gelmedi.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...