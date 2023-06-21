AÖF diplomaları ne zaman verilecek? 2022-2023 dönemi diplomaları bekleniyor

AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler diplomaların dağıtımına çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları bugün açıklandı. Şimdi ise diploma işlemleri mezun adayların merak ettiği konu oldu. İşte, AÖF diplomaları hakkında son bilgiler...



AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR?



e-Devlet üzerinden mezuniyet belgenize ulaşabilirsiniz. Basılı diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunun bağlı olduğu AÖF bürosuna gönderilmektedir.



Basılı diplomasını almamış olan öğrenciler e-Devlet üzerinden mezuniyet belgelerine ulaşabilirler.



RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ



AÖF'ün resmi internet sitesinde bu döneme ait diplomaların dağıtımına ilişkin resmi açıklama gelmedi.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.







