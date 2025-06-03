AÖF diploması nasıl alınır? İşte AÖF mezuniyet şartları

AÖF final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ders notları mezuniyete uygun olan öğrenciler nasıl diploma alacaklarını sorgulamaya başladı. Derslerinden başarıyla geçen öğrenciler diplomalarını teslim alabilecek. Peki, AÖF diploması nasıl alınır?



AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?



Diplomanızı alabilmek için öncelikle AÖF’te kayıtlı olduğunuz programın tüm derslerinden başarılı olmanız ve genel not ortalamanızın en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca, varsa zorunlu stajınızı da tamamlamış olmalısınız.



AÖF DİPLOMASI NEREDEN ALINIR?



AÖF diploması, mezuniyet işlemleriniz tamamlandıktan sonra Açıköğretim Büroları üzerinden teslim edilir. Mezuniyet durumunuz Anadolu Üniversitesi'nin sistemi tarafından onaylandığında, diploma basım süreci başlar.



Diploma basım süreci genellikle mezuniyet tarihinden itibaren 2 ila 4 hafta içinde tamamlanır.



DİPLOMA ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER



Diplomanızı almak için aşağıdaki belgelerle birlikte size en yakın AÖF bürosuna başvurmanız gerekir:



Geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport)



Eğer diplomanızı bir başkası alacaksa noter onaylı vekâletname